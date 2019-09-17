17 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesinin ardından neredeyse bir yıl geçti.
İstanbul başsavcılığının Kaşıkçı’nın öldürüldüğü 2 Ekim tarihinden önce iddianameyi tamamlaması bekleniyor.
Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre, Kaşıkçı’nın öldürüldüğü konsolosluk yerleşkesi ise Suudi Dışişleri Bakanlığının kararı ile sessiz sedasız satıldığı, Konsolosluğun ise Sarıyer’de ABD başkonsolosuna yakın bir alana taşınacağı öğrenildi.
Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde vatandaşı olduğu Suudi Arabistan’ın İstanbul’daki başkonsolosluk binasına girdiğinde muhtemelen dünyada yılın en çok tartışılacak olaylarından birinin öznesi olacağının farkında değildi. Saat 13.14’te başkonsolosluk kapısından içeri giren 59 yaşındaki gazeteci, saat 16.00’da dışarı çıkmayınca dünyayı şaşırtan cinayetin işlendiği ortaya çıkmıştı.
Aradan geçen bir yılın ardından Suudi yönetiminin başkonsolosluk yerleşkesini sessiz sedasız sattığı ve Sarıyer bölgesinde bir bölgede taşınacağı kaydedildi.
Suudi yetkililerin içeride işlediği cinayet esansında seslerinin kayıt altına alındığının ortaya çıkması üzerine önce olaydan 7 gün sonra başkonsolosluk binası içinde böcek taraması yapılmış ardından Suudi Arabistan’a dönen teknik ekibin binanın terk edilmesi gerektiği yönünde verdikleri teknik rapor üzerine Suudi Dışişleri Bakanlığının kararı ile yer değiştirme kararı aldıkları belirtiliyor.
Hukuk uzmanlarına göre orası halen bir cinayet mahalli ve bu nedenle Suudilerin taşınması halinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ayrıntılı delil toplama için söz konusu binayı bir süreliğine mühürleyebileceği iddia ediliyor.
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