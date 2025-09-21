Habertürk
        Haberler Dünya Ortadoğu Suriye’de parlamento seçimleri 5 Ekim'de yapılacak | Dış Haberler

        Suriye’de parlamento seçimleri 5 Ekim'de yapılacak

        Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri 5 Ekim'de yapılacak

        Giriş: 21.09.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.09.2025 - 19:16
        Suriye'de parlamento seçimleri 5 Ekim'de yapılacak
        Suriye’de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk parlamento seçimleri için tarih netleşti. Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi, Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara yönetimi altında ilk parlamento seçimlerinin 5 Ekim’de yapılacağını duyurdu.

        Suriye Halk Meclisi Seçimleri Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Taha Al-Ahmad, daha önce yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerinin 15-20 Eylül tarihleri arasında düzenlenmesinin planlandığını ifade etmiş, kadın adayların oranının en az yüzde 20’ye ulaşmasını beklediklerini aktarmıştı.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

