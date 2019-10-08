08 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk askeri birliklerinin zırhlı araçlarla Cerablus'tan girdiği bildirildi. Sahadan edinilen bilgilere göre Suriye'nin kuzeyinde askeri hareketlilik yaşanıyor.
Fırat'ın doğusunda beklenen harekat için birliklerin Münbiç'e doğru ilerlediği bildiriliyor. Türk Hava Kuvvetleri Irak-Suriye sınırında devriye-keşif ve gözetleme uçuşlarını sıklaştırdı.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Fırat'ın doğusu için son 24 saatte yaşanan trafik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesi ile başladı. Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ABD'nin operasyonu desteklemediği vurgulandı. Açıklamada ABD askerlerinin bölgeden çekileceği de belirtilirken son 2 senede yakalanan DEAŞ'lıların da Türkiye sorumluluğunda olacağı vurgulandı.
ERDOĞAN'DAN KARARLILIK MESAJI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sırbistan ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada "Bizim vermiş olduğumuz bir karar var. Bir gece ansızın gelebiliriz demiştik. Terör örgütlerinin ülkemize yönelik tehditleri kabul edilemez" ifadelerini kullanarak, harekat konusundaki kararlılığını dile getirmişti.
TRUMP'TAN FARKLI AÇIKLAMALAR
Bu trafiğin ardından adı "Barış Pınarı" beklenen harekat için geri sayım başlarken ABD Başkanı Trump'tan gün içinde farklı farklı açıklamalar geldi. Trump, Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada ABD'nin Suriye'de, IŞİD ile savaşmak için gerekenden daha uzun süre kaldığını söylemiş, bundan sonra Suriye'deki durumla Türkiye, Avrupa, Suriye, İran, Irak, Rusya ve Kürtlerin ilgilenmeleri gerektiğini belirtmişti. Trump akşam saatlerinde Türkiye'yi "sınırları aşması halinde ekonomik yaptırım uygulamakla" tehdit etti. Trump ilerleyen saatlerde ise tarafsız olduğunu dile getirdi.
Trump bu açıklamaları yaparken ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başladığına dair bilgiler de geldi. Bir Pentagon yetkilisinin ABD askerlerinin Türkiye'nin önünde durmayacağına yönelik açıklaması ajanslarda yer aldı. Suriye'de hareketliliğin başladığına dair bilgilerin geldiği dakikalarda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Suriye'den kaynaklanan her türlü terör tehdidien karşı gerekli tedbirleri almak en temel hakkımızdır" ifadeleri yer aldı.
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