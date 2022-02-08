Sümela'daki tepki geçen görüntüye soruşturma

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Trabzon'da yamaç ıslahı ve restorasyon için ziyarete kapalı olan Sümela Manastırı'na geçtiğimiz günlerde özel izinle giren Dj Ahmet Şenterzi, Volkan Gündüz ve Cengiz Can Atasoy, 30 kişilik ekiple tanıtım filmi çekti.

Çekimlerde çalınan elektronik müziğe danslarla eşlik edilen anların görüntüleri tepki topladı.

Turizm İşletmecileri ve Seyahat Acenteleri Derneği (TİSAD) Başkanı Murat Çavga da, "Yılda 1 gün ibadete izin verilen yapıda diskovari bu eğlencenin neye faydası olacak?" ifadelerini kullanmıştı. DJ Şenterzi ise, "Sümela Manastırı'nı farklı bakış açısıyla ve müziğin enerjisiyle dünyaya tanıtmak istedik, örnekleri mevcut" açıklamasını yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Tartışmalara neden olan konunun ele alındığı Habertürk TV yayınına mesaj ileten Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ise iznin Bakanlık tarafından değil valilik tarafından verildiğini ve sorumlular hakkında da soruşturma başlatıldığını kaydetti.