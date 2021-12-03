Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı mekan basmaya gitmez

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) binasına giderek açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Devlet kurumları muhalefetin siyasi rant sağlayıp şov yapacağı mekanlar değildir. Zorbavari yaklaşımlarla Türkiye'nin kurumlarını tehdit eden ve yıpratmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve şürekası kimlerin çıkarlarına hizmet ediyor? Ülkemizin ve milletimizin çıkarına olmadığı kesin." ifadelerini kullandı.

SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU: ANA MUHALEFET PARTİSİ GENEL BAŞKANI MEKAN BASMAYA GİTMEZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) randevu vermemesine rağmen gitmesi hakkında, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı, PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'dan açıklama yaptı. Soylu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e gitmesine tepki gösterdi.

Soylu, "Kılıçdaroğlu; suç ve su örgütleri ilişkisiyle, o iklimin ve sözlerin etkisiyle siyasi tarihimizde görülmeyen yöntemlere başvuruyor. Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı PKK, DHKP-C ve organize suç örgütlerinin ağına düşüp, onlara özenip, mekan basmaya gitmez. Siyasetin ve devletin kaidesi bellidir. CHP, başında ehliyetini kaybetmiş bir kişi ve bunu istismar edenlerin işgalindedir" dedi.