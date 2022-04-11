Şubatta cari açık yükseldi

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Merkez Bankası mart ayı ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre şubat ayında cari açık bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 707 milyon dolarlık yani yüzde 110'luk artarak artarak 5 milyar 154 milyon dolara yükseldi. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 21 milyar 845 milyon dolara çıktı.

Şubat ayındaki artışta, ödemeler dış ticaret açığının 3 milyar 902 milyon doları artarak 6 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yılın şubat ayında 624 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi.

Yılın ilk 2 ayında ise toplam cari açık geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 185 artarak 12 milyar 136 milyon dolara ulaştı.

(milyon dolar) 2021 Ocak-Şubat 2022 Ocak 2022 Şubat 2022 Ocak-Şubat CARİ İŞLEMLER HESABI -4.250 -6.982 -5.154 -12.136 İhracat 30.713 17.821 20.150 37.971 İthalat 34.719 26.166 26.153 52.319 Mal Dengesi -4.006 -8.345 -6.003 -14.348 Hizmet Gelirleri 5.542 4.884 4.504 9.388 Hizmet Giderleri 4.152 3.113 2.896 6.009 Mal ve Hizmet Dengesi -2.616 -6.574 -4.395 -10.969 Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 1.194 669 589 1.258 Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 2.982 1.042 1.410 2.452 Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -4.404 -6.947 -5.216 -12.163 İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 154 -35 62 27 SERMAYE HESABI -19 0 -1 -1 FİNANS HESABI -5.891 -7.545 -3.448 -10.993 Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 557 334 446 780 Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 1.551 807 450 1.257 Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi -502 714 412 1.126 Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu 4.787 -52 -353 -405 Hisse Senetleri -779 -352 -228 -580 Borç Senetleri 5.566 300 -125 175 Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 2.747 -2.305 805 -1.500 Merkez Bankası 0 0 0 0 Genel Hükümet 3 0 0 0 Bankalar 4.926 -629 1.922 1.293 Diğer Sektörler -2.182 -1.676 -1.117 -2.793 Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 2.355 5.533 5.014 10.547 Merkez Bankası 1.377 1.131 2.726 3.857 Genel Hükümet -148 -48 -174 -222 Bankalar 2.555 1.147 1.553 2.700 Diğer Sektörler -1.429 3.303 909 4.212 Cari, Sermaye ve Finans Hesapları 1.622 563 -1.707 -1.144 NET HATA VE NOKSAN 2.873 -1.505 -511 -2.016 GENEL DENGE -4.495 942 2.218 3.160 REZERV VARLIKLAR 4.495 -942 -2.218 -3.160 Resmi Rezervler 4.495 -942 -2.218 -3.160 Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0 0