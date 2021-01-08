DHA

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Öznur Güzelses (30) ve Merve Çavuşoğlu'na (28) sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen Ümit U. (36) hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, 1 yıl 8 ay hapis cezası kararı verildi.

Karşıyaka'da yaşayan Öznur Güzelses ve Merve Çavuşoğlu, arkadaşları Erdem T. ile 22 Temmuz gecesi Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu'ndaki konsere gitti. Üç arkadaş konser sonrası bir kafeteryada yemek yedi. Saat 01.20 sıralarında kafeteryadan çıkan 2 genç kadın, Erdem T.'den ayrılıp, park ettikleri araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada Ümit U., kadınları yanına çağırdı. İki arkadaş, araçlarına doğru yürümeye devam ederken, bir elinde içki şişesi olan Ümit U., Çavuşoğlu'nun yanına gelip, koluna dokundu.

'BİRLİKTE TAKILSAK MI DİYORUM? DEDİ'

İddiaya göre, "Birlikte takılsak mı diyorum?" dedi. Bunun üzerine Öznur Güzelses çığlık atıp, çevredekilerden yardım istedi ve polisi aradı. Ümit U. ise bir büfeye girerek, alkol aldı. Bu sırasa 2 genç kadın, Erdem T.'yi de arayıp, yanlarına gelmesini istedi. Ümit U. kaçmaya çalıştı. Ancak çevredekiler engel oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Çavuşoğlu ve Güzelses, "Üç çocuğum var" diyerek, kendisini savunmaya çalışan ve polis olduğunu iddia eden Ümit U.'dan şikâyetçi oldu.

SANATÇILAR DA DESTEK OLDU

Çavuşoğlu ve Güzelses, ertesi gün, olayı anlattıkları bir video çekerek, sosyal medyada paylaştı. Videoyu, ünlü sanatçılar Jehan Barbur, Şevval Sam, Ceylan Ertem de sosyal medya hesaplarından paylaşarak, 2 kadına destek verdi.

İLK DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Soruşturmanın sonunda Ümit U. hakkında 'basit cinsel taciz' suçundan Karşıyaka 9'uncu Asliye Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması dün Karşıyaka 9'uncu Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz sanığın avukatı ile müştekiler Merve Çavuşoğlu ve Öznur Güzelses katıldı. Ümit U. ise gelmedi.

MAHKEME, 'BASİT CİNSEL TACİZ' SUÇUNU 'CİNSEL TACİZ' SUÇUNA ÇEVİRDİ

Çavuşoğlu ve Güzelses'in başlarına gelen olayı detaylarıyla anlattığı duruşmada sanık Ümit U.'nun yazılı savunması okundu. U., savunmasında sokakta yürürken kadınların kendisine çarptığını, kendisinin özür dilemesine rağmen kadınların çevredekiler ile birlikte üzerine yürüdüklerini öne sürdü. Mahkeme, Ümit U.'ya 'basit cinsel taciz' suçunu 'cinsel taciz' suçuna çevirerek, 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

'UMARIZ DAHA BÜYÜK DAVALARA EMSAL OLUR'

Duruşma çıkışı konuşan Öznur Güzelses, şunları söyledi: "Bize tacizde bulunan kişi olaydan sonra serbest bırakılmıştı. Birkaç ay sonra eve tebligat geldi. Dün duruşmaya gittik. Bize avukat atanmamıştı. Tacizci de duruşmaya gelmedi. Hakim sorunca ifademizdeki gibi olayın hepsini anlattık. Sonra karar verildi ve ceza aldı. Olması gereken adalet sistemi buydu. İnanılmaz mutlu olduk. Suç basit cinsel taciz olarak belirlenmişti. Aslında hiçbir şey basit değil, tacizin hiçbir şekilde küçüğü büyüğü yok. Zaten bu kişi tacize yeltenmişti ve daha büyüğünü de yapacaktı. Biz olmasak başka birine yapacaktı.

Olayların arkasındaki büyük sorunları görseler, zaten karar sistemi daha doğru olacak. Olması gereken buydu. Her şey ortadaydı, duruşmada anlattık ve çıktık. Adalet çok güzel bir şekilde işledi. Umarım bu karar daha büyük davalara, tecavüzlere, cinayetlere, çocuk istismarlarına, beraat kararı verilen davalara emsal olur. Umarım kadınlar, çocuklar, hayvanlar rahat bir nefes alır. Karar çıktıktan sonra kadın mübaşirle göz göze geldik. Gözlerim doluyor. Bu kararı hiç beklemiyorduk, çok şaşırtıcı oldu. Hakime ve savcıya çok teşekkür ediyoruz, olması gereken buydu."

'BİZ SUSMAYI TERCİH ETMEDİK'

Merve Çavuşoğlu da "Biz susmayı tercih etmedik, şikayetçi olduk. Vazgeçmedik ve o kişi hapis cezası aldı. Hakim bu cezayı vererek, bize inandığını gösterdi. Çok mutluyuz. Biz ses çıkarmazsak bu tarz kişiler, daha çok cesaret alıp, kadınlara bu durumu daha çok yaşatacaktır" diye konuştu.