DHA

Erzincan'da, önceki gün akşam saatlerinde Fevzipaşa Caddesi´nde Mesut Yıldırım´a ait kuyumcu dükkanında meydana gelen olayda, şüpheli Nedim D., tanınmamak için kara çarşaf giyip, kuyumcu dükkanına girerek silahlı soyguna kalkıştı.

SİLAHINI ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Kuyumcunun güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde bir anda içeri giren soygun şüphelisi, dükkan sahibini oyalarken belinde bulunan silahı çıkarmaya çalıştı.

ÇARŞAF SİLAHA ENGEL OLDU

DHA'da yer alan habere göre ancak, çarşaf nedeniyle bir türlü silaha ulaşamayan soyguncu bir anda tezgahın arkasında bulunan kuyumcunun üzerine yürüyerek silahını kafasına dayadı.

SİLAHLI SOYGUNCUYU YERE SAVURDU

Görüntülerde kuyumcu Mesut Yıldırım bir anlık refleksi ile soyguncuyu savuşturdu ve vurduğu darbe ile geri geri yere yuvalanmasına yol açtı. Yerdeki soyguncunun üzerine çıkan kuyumcu daha sonra darp etmeye başladı.

Dakikalar süren boğuşma dükkanın diğer köşesinde devam ederken, kuyumcu ve çarşaflı soyguncu koltukların üzerinde birbirleriyle mücadele etti.

SOYGUNCU KAÇTI, PEŞİNİ BIRAKMADI

Bu sırada yan tarafta bulunan bir esnaf gürültüler üzerine dükkana girince olayın şoku ile ne yapacağını şaşırdı. Boğuşma sırasında bir fırsatını bulan soyguncu, dükkandan dışarı çıktı. Ancak peşini bırakmayan kuyumcu Mesut Yıldırım, yardıma koşan diğer esnaf ve vatandaşlarla birlikte dükkanın önünde yakaladığı soyguncuyu etkisiz hale getirdi. Bölgede devriye gezen polisin kısa sürede olay yerine gelmesi ile birlikte soyguncu gözaltına alındı. Ardından çok sayıda polis olay yerine gelerek inceleme başlattı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Erzincan´da meydana gelen olayla ilgili Valilik açıklama yaptı. Şüpheli Nedim D., hakkında silahlı yağma, kasten yaralama suçlarından tahkikat başlatıldığını belirten Valilik açıklamasında, "Olay sonrası Nedim D. isimli şüphelinin yanında getirdiği çantada yapılan aramada; 2 adet plastik kelepçe, 1 adet içeriği bilinmeyen sıvı sprey, 1 adet tamir bandı, 2 adet market poşeti ile soygunda kullandığı 1 adet tabanca ile 1 adet sopa da ele geçirilmiştir. Zanlıyla ilgili `Silahlı Yağma´, `Kasten Yaralama´, `6136 SKM´ ve `Mala Zarar Verme´ suçlarından tahkikat başlatılmıştır" denildi.