Soruşturma başlatıldı! Üniversitede taciz!

DHA

Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi H.Ö.'nün sosyal medya üzerinden öğrencilere cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddia edildi.

ÜNİVERSİTE SORUŞTURMA BAŞLATTI

DHA'da yer alan son dakika haberine göre öğrencilerin H.Ö.'nün gönderdiği mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşması üzerine Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğü, idari soruşturma başlatmıştı.

"TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Kırıkkale Üniversitesi'nden bugün konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Üniversitemizden bir öğretim üyesinin, kız öğrencilerini sosyal medya üzerinden taciz ettiği iddiaları ile ilgili idari soruşturma devam etmektedir. Bu soruşturma, konu sosyal medya platformlarında paylaşılmadan önce, üniversite yönetimimize yapılan şikayetler üzerine başlatılmış ve titizlikle sürdürülmektedir.

Temel değerlerimize yapılan mütecaviz davranışlara karşı olan duruşumuz nettir. Konu, üniversite yönetimimiz tarafından hassasiyetle takip edilmektedir" denildi.

SAVCILIK DA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da öğretim görevlisi H.Ö. hakkında adli soruşturma başlatıldığı öğrenildi.