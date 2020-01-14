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Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Nazir O., 2002'de evlendiği T.D.'den şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2015 yılında anlaşmalı boşandı. Nazir O., ortak çocukları R.O. (14) ve E.B.O. (10) için 300'er lira nafaka ödemeyi taahhüt etti. Eski eşi T.D., zaman içinde işleri bozulan ve aşırı borçlanan Nazir O.'ya karşı nafakanın artırılması davası açarak, 2 çocuk için ayrı ayrı 750'şer lira nafaka istedi.
İKİ ÇOCUK DA BAŞKASINDAN
DHA'da yer alan habere göre eşinin boşanmadan önce kendisini aldattığını öğrenen ve çocukların kendisinden olmayabileceği söylenen Nazir O., Manavgat Aile Mahkemesi'nde 'soy bağının reddi' davası açtı. Dava kapsamında Nazir O. ve çocuklardan alınan kan örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne gönderildi. İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelenen kan örneklerinden, Nazir O.'nun R.O. ve E.B.O.'nun babası olmadığı tespit edildi.
SOY BAĞININ REDDİNE KARAR VERİLDİ
Manavgat 1'inci Aile Mahkemesi'ndeki davanın 5'inci duruşması yapıldı. Duruşmaya davacı Nazir O.'nun avukatı Atalay Arslan katıldı. Davalı T.D. ise katılmadı. Mahkeme heyeti, davacının talebini kabul ederek, çocuklar R.O. ve E.B.O.'nun Nazir O.'dan olmadığı gerekçesiyle soy bağının reddine karar verdi. Kararın kesinleşmesinin ardından R.O. ve E.B.O., Nazir O.'nun nüfusundan düşülecek.
NAFAKANIN KALDIRILMASI DAVASI SÜRÜYOR
Nazir O.'nun avukatı Atalay Arslan, bu davayla müvekkilinin haklılığının ispatlandığını belirterek, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından daha önce açtıkları nafakanın kaldırılması davasını da kazanacaklarını ümit ettiklerini ayrıca bugüne kadar müvekkilinin zararlarını tazmin için maddi, elem ve ıstırabının giderilmesi için de manevi tazminat davası açacaklarını söyledi.
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