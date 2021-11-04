Sokakta kanlı infaz kamerada!

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde, motosiklette sürücünün arkasındayken sokakta silahlı saldırıya uğrayan genç öldü. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 17.15 sıralarında Nuripaşa Mahallesi 13. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki motosikletle gelen 4 kişiden 1'i olan Doğan Kurşungöz' (21) kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Motosiklette sürücünün arkasında oturan Kurşungöz vurularak, kanlar içinde yere yığıldı.
BİR ARACA DA MERMİ İSABET ETTİĞİ GÖRÜLDÜ
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Doğan Kurşungöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini izlerken, olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bir araca mermi isabet ettiği görüldü.
Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Doğan Kurşungöz'ün cansız bedeni cenaze aracıyla Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polisin saldırıya ilişkin soruşturması sürüyor.
SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI
Görüntülerde iki motosikletle 4 kişinin sokağa geldiği, motosikletten sürücünün arkasında oturan Kurşungöz'ün elinde pompalı tüfek bulunduğu ve Kurşungöz'ün vurulmasıyla arkadaşlarının kaçıştığı görülüyor.
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