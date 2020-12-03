Korona virüsü tedbirleri kapsamında hafta sonları geçerli olacak şekilde belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki, sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağını ihlal etmenin cezası kaç TL? İşte detaylar...

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan ”Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır” hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yeni kararlar açıklandı.

Hafta içi; 21:00 ile 05:00 arası yasak olacak...

Yeni önlemler kapsamındaki ilk sokağa çıkma kısıtlaması 01 Aralık 2020 tarihinde yani bugün 21.00’de başlayıp çarşamba sabah 05.00’te bitecek.

Hafta sonu; Cuma günleri saat 21.00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

İlk uygulama olarak 04.12.2020 Cuma günü saat 21.00’de başlayıp 07.12.2020 Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama aynı şekilde devam edecek.