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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde işçi ve işveren temsilcileri ile yeni asgari ücrete ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız tarafından şahsıma aktarılan bu görüş çerçevesinde biz de asgari ücreti belirledik. Buna göre, 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir. Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden, yüzde asgari ücret olarak söylüyorum, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yeni asgari ücretin çalışanlarımıza, işverenlerimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasası'nda belirtildiği şekilde demokratik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunun ifadesi olan bu artışla, çalışanlarımızı fiyat artışları karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ortaya koyduğumuza inanıyorum. Ülkemizin içinden geçtiği şu zor dönemde elbette çalışanlarımız çok daha fazlasını hak ediyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan yeni belirlenen rakamı değerlendirdi.

İşte o değerlendirmeler:

"4 BİN 250 LİRAYI YADIRGAMIYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Türkiye İstatistik Kurumuna yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Asgari ücret olarak verilen rakam, eğer yılbaşını alır ve dolar kurundaki yükselmeyi görürsek aslında düşük. Yılbaşında asgari ücretli net 384 dolar gelir elde ediyordu, eğer aynı kur 15 lira üzerinden hesap alınırsa 5 bin 760 lira olması lazım. Şimdi 4 bin 250 lira net oldu. 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse, 4 bin 250 lirayı en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alarak sürdürebilirler. Bütün mesele enflasyonun kontrol edilip edilmemesinde yatıyor.

"GELDİĞİ AŞAMA YÜREKLERE SU SERPTİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Emeğiyle, alın teriyle, helal mücadelesiyle ekmeğinin peşinde olan kardeşlerimiz sahipsiz değildir, yalnız olmadıkları belgelenmiştir. Asgari ücret; ‘İşçilere normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek’ ücrettir. Bu ücretin geldiği aşama, yüreklere su serpmiştir. Bütün işçilerimize yeni asgari ücretin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İşçi ve işveren temsilcilerini kutluyorum. Konuya hassasiyetle yaklaşan ve işçilerimizin yanında duran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza teşekkür ediyorum.

"MUHALEFETE KULAK VERMEK HERKESİN İŞİNE YARAR"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: Bugün hem faiz indirimi oldu, hem asgari ücret açıklandı. Ben her şeyi bilen bir insan değilim. Türkiye her şeyi bilen insanlardan çok çekiyor. Dolayısıyla ekonomik kurmaylarımızdan iki arkadaşım yanımda. Dolayısıyla arkadaşlarımız partimizin adına yorum ve görüşlerini bildirecekler. Yalnız sadece şunu söyleyeyim; emekliler kan ağlıyor. 1500 liralık emekli maaşı var. 1600 TL var, 3 bine yaklaşan var. Bunlar Bağ-Kur ve SSK maaşları. Uzun bir zamandır emekli maaşlarının tümünün, yani devlet memuru, Emekli Sandığı'ndan alan hariç, diğerlerinin tümünün asgari ücrete denk olması gerektiğini söylüyoruz. Biz asgari ücretle ilgili olarak 4 bin lira artı 500 lira işverene kaynak desteği önermiştik. Bugün 4 bin 250 TL asgari ücret açıklandı, 450 TL de destek açıklandı. Demek ki muhalefete kulak vermek herkesin işine yararmış.

"İŞVEREN EMNİYETE ALINMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Merkez Bankası hangi kıstaslara göre puanları indiriyor ve çıkarıyor? Hiçbir bilgim yok. Şimdiye kadar uzmanların da bu konuda bilgisinin olduğu kanaatinde değilim. Yalnız dikkat çeken bir husus var. Merkez Bankasından borçlanma imkanı olanlar borçlanıyor yüzde 15'le. Şimdi 100 puan daha indi. Ondan sonra gidiyor cari faizle yüzde 22 buçukta şimdi 23'e mi çıkar, onu bilmem. Onunla kendisi başkalarına satıyor. Arada akıl almaz bir fark var. Bu doğrudan doğruya arada rantiye diye tabir ettiğimiz bir kesime hizmet ediyor ise bunun da önüne geçilemiyor ise ben bu indirimin ne manaya geldiğini bilmiyorum. Eğer ekonomide ülkede güven duygusu tam olarak yerleşmediyse siz bir tarafı tamir ederken başka bir tarafı bozabilirsiniz. Sadece işçilerde değil ister istemez hepimizde bu endişe doğar. Acaba bu kadar yüksek ücretle iş veren işçisiyle çalışmaya devam eder mi? Ancak 500 liralık bir kısım iş verenin sırtından kaldırılmış. Bu işveren için de önemli bir rakamdır diye düşünüyorum, 500 lira az bir rakam değil. Onun için herhalde işveren de biraz emniyete alınmış gibi görünüyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN ELİNE GEÇMEDEN ERİYECEK"

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Yaklaşık yüzde 50 artış var. Bu asgari ücretin ilk ödeneceği tarih de Ocak ayının sonu. Ancak şöyle de bir gerçekle karşı karşıyayız. Sadece 1 Kasım'dan bu yana; yani 1,5 ay içerisinde Dolar kuru tam yüzde 60 arttı. Bu yüzde 60'lık kur artışı, hemen Ocak, Şubat, Mart Nisan aylarında yüksek enflasyon olarak tekrar vatandaşlarımızı etkileyecek. Yani bugün açıklanan asgari ücret, daha Ocak sonunda vatandaşlarımızın, işçilerimizin eline geçmeden, erimeye başlayacak. Şu anda Türkiye üzülerek söylüyorum ki, kronik yüksek enflasyon dönemine artık girmiştir.



"385 DOLAR, 275 DOLARA DÜŞMÜŞ OLDU"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: Asgari ücret 1425 lira artarken karşılığı 385 dolarsa 275 dolara düşmüş oldu. 1425 lira verirmiş gibi yapıp milletin cebinden 110 dolar almanın adı 'tırnakçılıktır'. İktidara 1,5 yıl önce 15 Haziran 2020'de 'sadece vergiyi değil, SGK işçi payını da kaldırın demiştik', yine anlamamışlar