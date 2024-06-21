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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

        Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı

        Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 8 yolcu yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 08:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 08:38
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        Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı
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        Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.

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