Sivas'ta yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 8 yaralı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 8 yolcu yaralandı
Sivas'ın İmranlı ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole inmesi sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun İmranlı ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole indi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Hafif yaralanan 8 kişi, ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüste 31 yolcunun bulunduğu öğrenildi.