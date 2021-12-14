Sivas'ta sahte içki faciası: 1 kişi öldü, 4 kişi tedavi altında

Zara ilçesinde oturan Şakir Deliktaş, dün sabah saatlerinde alkol aldıktan sonra rahatsızlandı. İlçe Devlet Hastanesine başvuran Deliktaş, tedavi altına alındı. Sahte içkiden zehirlendiği anlaşılan ve durumu ağırlaşan Deliktaş, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

İlçede metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 4 kişinin daha kentteki hastanelerde tedaviye alındığı, 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayın ardından polis ekipleri Zara'da 4 adrese operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda damacana ve plastik şişeler içerisinde etil alkol, bandrolsüz sahte içkiler ve boş şişeler ele geçirildi. Operasyonda İ.S. (50) ve İ.V.D. (39) gözaltına alındı.