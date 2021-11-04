Sis faciası! Okul servisi ile 2 otomobil çarpıştı

Tokat'ın Zile ilçesinde yoğun sis nedeni ile meydana gelen zincirleme kazada, 1 kişi öldü, 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Feci kaza, Zile-Ankara karayolu 10. kilometresinde meydana geldi. Çekerek istikametinden Zile'ye seyir halinde olan Abdullah Candan idaresindeki 60 ZC 759 plakalı otomobil aynı yönde seyir halinde olan Temel Perçen idaresindeki traktörün römorkuna arkadan çarparak yol kenarına savruldu.

Yoğun sis nedeniyle Halit Özalpler yönetimindeki 34 LCE 796 plakalı okul servisi de kaza yapan traktöre arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Abdullah Candan olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan kişi ağır yaralandı. Okul servisi sürücüsünün yara almadığı kazada 7'si öğrenci 8 yaralı ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde başka kaza yaşanmaması için önlem aldı. Öğrencilerin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.