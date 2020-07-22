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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 4 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu

Böylelikle, bugün ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 6’ya, 2020 Ocak ayından itibaren ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 116’ya yükseldi.