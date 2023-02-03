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Sinan Ateş'in ismi Kırşehir'de sokağa verilecek

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, motosikletli 2 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş´in ismi Kırşehir´de sokağa verilecek

Giriş: 03.02.2023 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sinan Ateş'in ismi Kırşehir'de sokağa verilecek!
DHA

Kırşehir Belediyesi'nde, CHP ve İYİ Partili meclis üyeleri, geçen yıl 30 Aralık'ta Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli 2 kişinin saldırısı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş´in isminin kentteki uygun bir yere verilmesi için önerge verdi.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN 16 EVET

DHA'da yer alan habere göre önerge, İmar Komisyonuna havale edildi. Ateş'in isminin bir sokağa verilmesi için yapılan görüşmeler CHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin 16 evet oyuyla kabul edildi.

12 RET VE 2 ÇEKİMSER OY ÇIKTI

AK Parti ve MHP grubu ise 12 ret, 2 de çekimser oy kullandı. İlerleyen günlerde Ateş'in ismi belirlenecek bir sokağa verilecek.

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