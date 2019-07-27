Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Yapılan son tahminlere göre kentlerimizde sıcaklık ise şöyle...

ANKARA: 32, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 30, Az bulutlu ve açık.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

BURSA: 33, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 36, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 34, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 32, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 32, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık.

SİNOP: 28, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 28, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 26, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak yağışlı.

ERZURUM: 30, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 34, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 40, Az bulutlu ve açık.