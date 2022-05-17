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Son dakika haberler... İzmir'de 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü'yü bıçakla öldüren caniyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Korkunç olayda sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle mütalaa sunuldu

17.05.2022 - 16:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Sezen Ünlü cinayetinde istenen ceza belli oldu!
Sezen Ünlü cinayetinde istenen ceza belli oldu!
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AA

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Anıl Yolum (24), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

AA'da yer alan habere göre öldürülen Sezen Ünlü'nün babası Serdar Ünlü de duruşmada yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN SES KAYDI

Taraf avukatlarının savunmalarının ardından, sanık avukatının mahkemeye sunduğu maktul ve sanık arasında geçen ses kaydı salonda dinlendi.

Daha sonra söz alan duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasını sundu. Sanık hakkında "Gebe olduğu bilinen kadını kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebinde bulunan savcı, cezanın "haksız tahrik" ve "takdiri indirim" yapılmadan verilmesini istedi.

Sanık avukatı, esas hakkındaki mütalaa için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 7 Haziran'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde 27 Mart 2021'de birlikte yaşadığı Anıl Yolum tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki hamile Sezen Ünlü, hayatını kaybetmişti. Tutuklanan Yolum hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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