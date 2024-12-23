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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Sezai Temelli'den İmralı mesajı: Bize ulaşan resmi dönüş yok | Son dakika haberleri

        Sezai Temelli'den İmralı mesajı: Bize ulaşan resmi dönüş yok

        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı adasında terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile görüşme hakkında "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 14:46 Güncelleme: 23.12.2024 - 14:46
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        Sezai Temelli'den 'İmralı' açıklaması
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        DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil." dedi.

        Temelli, Meclis'teki basın toplantısında, Meclisin bir yıl boyunca halk için bir şey yapmadığını öne sürdü, bu süre içinde Meclis'te görüşülen kanun tekliflerini eleştirdi.

        Narin Güran cinayeti, "yenidoğan çetesi" ve kadın cinayetleri üzerine kurulan Meclis araştırma komisyonlarının çalışmalarına tepki gösteren Temelli, "Araştırma komisyonları, kurulmuş olmak için kurulmamalı, işlevini yerine getirmeli." ifadesini kullandı.

        2025 yılı bütçesinin "halkın hiçbir derdine çare olamayacağını" iddia eden Temelli, "2025 yılı, 2024 yılından çok daha zor geçecek. Bütçe rakamları bunu bize gösteriyor. Özellikle yoksul halkımız ve emekçiler için bütçenin vadettiği durum hiç ümitvar değil. Halkın hiçbir ihtiyacının, gereksiniminin, derdinin çözülemeyeceği, yapısal sorunların çözülemeyeceği bir bütçe bizi bekliyor." diye konuştu.

        Bir gazetecinin İmralı'yı ziyaret taleplerine ilişkin sorusu üzerine, "Bize ulaşmış hala resmi dönüş söz konusu değil. Bize dönüş olursa bunu hemen basınla, hem kamuoyuyla paylaşacağız ama henüz bir dönüş söz konusu değil. Tabii çeşitli yorumlar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor hatta MHP Genel Başkanı da bu konuda açıklama yapıyor, beklentilerini dile getiriyor ama resmi bir dönüş hala söz konusu olmadı." diye cevap verdi.

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