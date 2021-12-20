Sezai Aydın'ı kaybettik!

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Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'dan acı haber geldi. Aydın, 69 yaşında bir süredir tedavi gördüğü Ümraniye'deki özel bir hastanede yaşamını yitirdi.

"ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Sanatçının vefat haberi, 'Oyuncular Sendikası'nın Twitter hesabından duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Değerli meslektaşımız Sezai Aydın, hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

Sanatçı, "John Rambo", "Rocky Balboa" ve "Fred Çakmaktaş" karakterlerini seslendirmesiyle tanınıyordu.

Sezai Aydın ile eşi Fatma Çiğdem Aydın

EŞİ DE GEÇEN AY VEFAT ETMİŞTİ

Sanatçı Sezai Aydın'ın kadın hakları savunucusu ve psikolog eşi Fatma Çiğdem Aydın, geçtiğimiz ay kanser nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

SEZAİ AYDIN HAKKINDA

15 Şubat 1952 doğumlu olan Sezai Aydın, Ankara Üniversitesi İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu.

Şehir Tiyatroları'nda uzun yıllar görev yapan Aydın, bir dönem Keçiören Belediyesi'nde "Cumartesi Cumartesi" adlı bir çocuk eğlence programının sunuculuğunu üstlendi.

Usta sanatçı, yıllarca birçok ünlü yerli ve yabancı karakterin seslendirmesini başarıyla yürüttü.