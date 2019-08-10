Adana'nın Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde 5 Ağustos günü pompalı tüfekli bir dehşet yaşandı. Olayda 1 kişi ölürken, 4 kişi de yaralandı. Edinilen bilgiye göre, iki yıl öncesine kadar Muhammet Sefa K. (19) ile Selçuk F. (26) çok samimi arkadaştı.

Ancak Muhammet Sefa K.'nın kız arkadaşıyla Selçuk F. evlenince arkadaşların arası bozuldu. Muhammet Sefa K. bu nedenle mahallede Erkan E. (24) ve onun arkadaşlarıyla dostluk kurmaya başladı.

"ONUNLA KONUŞMAYIN" KAVGASI

İHA'daki habere göre bunun üzerine Selçuk F., Erkan E. ve diğer arkadaşlarının yanına gidip Muhammet Sefa K. ile arkadaşlık yapmamalarını, onu kollamamalarını söyledi. Bu duruma karşı gelen Erkan E. ve Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Selçuk F. bir süre sonra Erkan E.'nin kayınvalidesinin evine silahla ateş edip onları tehdit ettiği ileri sürülerek tutuklandı.

TARAFLAR OTOPARKTA BULUŞTU

Selçuk F. olaydan 20 gün önce cezaevinden çıktı. Çıkar çıkmazda Erkan E. ve arkadaşlarıyla görüşmek istedi. Bunun üzerine Erkan E. yanına aldığı Gökhan T. (22),Arda Ş. (19) ile birlikte Sümer Mahallesi'nde Selçuk F. ile konuşmaya gitti. Erkan E. yanında 4 yaşındaki oğlu S.C.E.'yi de getirdi. Selçuk F. ise yanında Murtaza Ö. (28),Halit A. (26) ile birlikte geldi. Taraflar bir oto parkta buluştu.

POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

Bu sırada Muhammet Sefa K. da elinde pompalı tüfekle oto parkın hemen yan tarafında beklemeye başladı. Erkan G., ile Selçuk F. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Gökhan T. bıçak, Erkan E. ve Arda Ş. ise sopalarla karşı tarafa saldırdı. Bu sırada kavga çıktığını gören Muhammet Sefa K. ise beklediği yerden pompalı tüfekle gelerek Selçuk F. ve arkadaşlarına ateş etti. Açılan ateş sonucu Selçuk F., Murtaza Ö. Halit A. ve Erkan E.'nin 4 yaşındaki oğlu S.C.E. yaralandı. Bu anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ, DÖRT KİŞİ YARALANDI

Şüpheliler olay yerinden 4 yaşındaki çocuğu da alarak kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Selçuk F. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

ZANLILARDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri olaydan hemen sonra harekete geçip zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle zanlıların isimleri tespit edilip gözaltına alındı. Emniyette sorgulandıktan sonrada adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, Arda Ş. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.