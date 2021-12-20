Şerifa'nın ölümünde ön otopsi raporu belli oldu!

DHA

Yenişehir ilçesinde yaşayan Mehmet Çiçek, 6 yıllık eşi Şerifa Çiçek'ten 12 Aralık'tan beri haber alamadığını söyledi.

DHA'nın haberine göre, kızı Esma'nın (4) telefon ile kendisini araması ile işten izin alarak eve dönen Mehmet Çiçek, 3 aylık oğlu Enes ile kızını yalnız başına bulduğunu belirtti.

Eşinin cep telefonunu kızına verip, evden ayrıldığını öğrenen Çiçek, yakınlarına durumu bildirdi. Mahallede eşini arayan Çiçek, sonuç alamayınca da polise haber verdi. Polis ekipleri, kayıp Şerifa Çiçek'in bulunması için çalışma başlattı.

7 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Şerifa Çiçek'in evine yaklaşık 10 kilometre mesafede Yenişehir ilçesi Dokuzçeltik Mahallesi'nde yüksek gerilim hattına bakım ve onarım için gelen ekipler, elektrik direğinin altında bir kadının hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü tespit etti. Yapılan incelemede, cansız bedenin Şerifa Çiçek'e ait olduğu belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çiçek'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan ön otopsi raporunda genç kadının yüksek gerilim hattında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Otopsi işlemleri sonrası Çiçek´in cansız bedeni dün gece ailesi tarafından alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı´ndan gözyaşları içinde toprağa verildi.