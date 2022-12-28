Scooterda bir ölüm daha! 81 gün sonra acı haber geldi

Kaza, 7 Ekim'de meydana geldi. A.E.K. yönetimindeki scootera Mustafa T. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada A.E.K. ile arkasındaki arkadaşı Esen Keskin yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.

DHA'nın haberine göre tedavisine devam edilen A.E.K.'nin (14) ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kazadan sonra tutuklanan sürücü Mustafa T.'nin (27) ise tahliye edildiği belirtildi.

Hayatını kaybeden Esen Keskin

SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ

Yaralılardan A.E.K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keskin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren A.E.K. ile Esen, operasyon sonrası entübe edildi. Kazadan sonra polise giderek teslim olan Mustafa T. ise tutuklandı.

ARKADAŞININ SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kazadan beri entübe halde olan Esen Keskin´in, önceki hafta beyin ölümü gerçekleşti. Keskin dün de 81 günlük yaşam savaşını kaybetti. Esen Keskin´in cenazesi, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.