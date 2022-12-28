Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Scooterda bir ölüm daha! 81 gün sonra acı haber geldi

Otomobilin çarptığı scooterdaki Esen, 81 gün sonra hayatını kaybetti

Ölümlü scooter kazalarına kahreden bir olay daha eklendi. Adana'da bir otomobilin çarptığı 14 yaşındaki Esen Keskin, tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra yaşamını yitirdi

Giriş: 28.12.2022 - 11:00 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Scooterda bir ölüm daha! 81 gün sonra acı haber geldi
Scooterda bir ölüm daha! 81 gün sonra acı haber geldi
Sesli dinlemek için tıklayınız.
0:00 / 0:00
DHA

Adana'nın Çukurova ilçesinde otomobilin scootera çarptığı kazada yaralanan Esen Keskin (14), tedavi gördüğü hastanede 81 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA'nın haberine göre tedavisine devam edilen A.E.K.'nin (14) ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Kazadan sonra tutuklanan sürücü Mustafa T.'nin (27) ise tahliye edildiği belirtildi.

Kaza, 7 Ekim'de meydana geldi. A.E.K. yönetimindeki scootera Mustafa T. idaresindeki otomobil arkadan çarptı. Kazada A.E.K. ile arkasındaki arkadaşı Esen Keskin yaralandı. Otomobil sürücüsü ise kaçtı.

Hayatını kaybeden Esen Keskin
Hayatını kaybeden Esen Keskin

SÜRÜCÜ TAHLİYE EDİLDİ

Yaralılardan A.E.K., Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Keskin ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçiren A.E.K. ile Esen, operasyon sonrası entübe edildi. Kazadan sonra polise giderek teslim olan Mustafa T. ise tutuklandı.

ARKADAŞININ SAĞLIK DURUMU İYİYE GİDİYOR

Kazadan beri entübe halde olan Esen Keskin´in, önceki hafta beyin ölümü gerçekleşti. Keskin dün de 81 günlük yaşam savaşını kaybetti. Esen Keskin´in cenazesi, ailesinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

A.E.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyiye gittiği bildirildi. Cezaevindeki otomobil sürücüsü Mustafa T.'nin ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Konya'daki ölümlü kazada, sürücünün aldığı cezaya tepki
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Kars'ta aç kurtlar köye indi
Evinin banyosunda ölü bulundu
Evinin banyosunda ölü bulundu
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı
Kaza yapan beton mikseri köprüden düştü: 3 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.