Scooter kullanıcılarına önemli uyarı: Burada kaporta sizsiniz

Scooterlar şehir içi ulaşımda her geçen gün daha fazla yerini alıyor. Ancak hem scooter kullanıcılarının kural tanımazlığı hem de diğer sürücülerin dikkatsizliği üzücü kazaları da beraberinde getiriyor.

Habertürk'ten Oğuzcan Obuz'un haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni tedbirler alınacağını ve denetimlerin artırılacağını açıkladı. Peki güvenli scooter kullanımı nasıl olmalı ve nelere dikkat edilmeli?

"BURADA KAPORTA SİZSİNİZ"

Habertürk'e açıklamalarda bulunan Güvenli Sürüş Uzmanı Sinan Çetin, "Maalesef burada kaporta sizsiniz. Burada bir araç gibi kaportanız yok. Oluşabilecek kazalarda da yaralanmalar veya ölümler daha çok scooter kullanıcılarında oluyor" dedi.

Çetin şöyle devam etti: "Ayrıca yolda karşıdan karşıya geçerken scooterın üzerinde değil, scooterdan inerek elinde karşıdan karşıya geçerek güvenli bir şekilde yaya gibi kurallara uyarak ilerlemek gerekiyor. Bir taşıt olarak kabul olmasının sonucunda bu araçlarda, nasıl alkollü araç kullanmak yasak ise alkollü scooter kullanmak da yasak."

YÖNETMELİK NE DİYOR?

Geçtiğimiz yıl yayınlanan e-Scooter Yönetmeliği'ne göre, kullanıcılar ya bisiklet yolunu ya da azami hız sınırının 50 kilometre olduğu yolları kullanmalı. Eğer bisiklet yolu da varsa scooterların bu yolları kullanılması gerekiyor. Ancak bisiklet yolu yoksa kaldırımlar yerine sürücüler scooterları yolda sürmeli. Ayrıca kullanıcıların kask ve reflektif yemek gibi koruyucu ekipmanlar kullanması da gerekiyor. Scooterı tek elle kullanmak, birden fazla kişiyle kullanmak ve araca başka bir yükle binmek de yasak.

Fotoğraf: DHA