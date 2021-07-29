Sarıklı amiral, Kabil Havaalanı ve Afgan sığınmacı açıklamaları

Milli Savunma Bakanlığı ve güvenlik kaynakları son dönemde tartışma konusu olan konular hakkında açıklamalar yaptı. Sarıklı amiral, Kabil Havaalanı, Afgan sığınmacılar konusunda önemli bilgiler verildi.

SARIKLI AMİRAL

Güvenlik Kaynakları: Söz konusu personel soruşturma başlatıldıktan sonra görevinden alınmıştır. TSK Disiplin Kanunu esasları doğrultusunda yüksek disiplin kurulu işlemleri devam etmektedir.

ABD'NİN DEDEAĞAÇ'A ASKERİ SEVKİYATI

Güvenlik Kaynakları: Lojistik nakliyat noktası, buraya birlikler 9 aylık rotasyona gönderiliyor. Rotasyonlar 2014 yılından beri yapılıyor. Martta havacılık unsurları gönderilmişti, geçen hafta tümen karargahı. 3800 personel, 130 zırhlı araç, 2 bin taktik tekerlekli araç geldi. Biz bu noktaları yakından takip ediyoruz. Yapılan faaliyet de bu kapsamdadır.

KABİL HAVAALANININ KORUNMASI

MSB: Göreve devam edilmesi durumunda TSK unsurlarının Afganistan’da en başında beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunmayacaktır.

Güvenlik Kaynakları: Teknik çalışmalarımız, ABD ve diğer ülkelerle devam ediyor. Tüm taleplerimizde somut ilerleme sağlanmadığı için açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bütün koşullar yerine getirildiğinde gerekli açıklamalar yapılacak. Verilen bir karar yok, görüşmeler çalışmalar devam ediyor. Havaalanının dış güvenliği Afgan silahlı kuvvetleri tarafından sağlanıyor. Şu an için ilave asker gönderilmesi planlanmıyor. Devletimiz orda kalmaya karar verirse biz de hazırlıklarımız yapıyoruz.

AFGAN SIĞINMACILAR

Güvenlik Kaynakları: Afganistan’dan yeni durum ortaya çıktığında gerekli ilave tedbirler alındı. TSK bu konuda çok hassas. 'Asker görüyor müdahale etmiyor' gibi iddialar doğru değil kesinlikle kabul etmiyoruz. Geçmiş yıllara nazaran artış söz konusu değil. Sosyal medyada paylaşılan yasadışı geçişlerle ilgili paylaşılan görüntülerinin çoğunluğu güncel değil ve bizim sınırlarımıza ait değil. Hudut namustur anlayışı ile hareket ediliyor.

MSB: Son iki ayda hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeyen çalışan 16 bin 786 şahıs yakalanmış, 31 bin 545 şahıs ise hududu geçmeden yakalanmıştır. Bunlar geçiş girişimlerinde 40'ı FETÖ olmak üzere, 74 terörist yakalanmıştır.

TERÖRLE MÜCADELE

MSB: Son iki ayda 10’u büyük, 30’u orta çaplı olmak üzere toplam 40 operasyon yapıldı. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar toplam 18 bin 296, bu yılın başından itibaren ise 1 bin 595 terörist etkisiz hale getirildi.

PENÇE HAREKATLARI

MSB: Irak’ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı olarak icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı şekilde devam ediyor. Operasyonlarda 215 terörist etkisiz hale getirildi, 300’e yakın mağara/sığınak, 600’den fazla mayın/EYP imha edildi.

FETÖ İLE MÜCADELE

MSB: 16 Temmuz 2015'ten bu yana 23 bin 427 personel ihraç edildi. 1 bin 869 personel halkında idari süreç devem etmedir. Bu yıl 2 bin 713 personel kamudan çıkarıldı. 501 emekli personelin rütbeleri alındı.

KIBRIS

MSB: Kıbrıs Türkiye’nin milli davasıdır. Şehitlerin kanıyla kazanılan Kıbrıs Türkünün bağımsızlığından ve özgürlüğünden asla taviz verilemez. Kıbrıs’ta eşit, egemen ve bağımsız iki devletin bulunduğu kabul edilmeden müzakerelerin ilerleyemeyeceği açıkça görülmelidir.