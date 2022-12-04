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Şanlıurfa'da iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

Son dakika... Şanlıurfa'da bir iş yerinde feci bir patlama meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı

Giriş: 04.12.2022 - 10:40 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Yaralılar var - Şanlıurfa haberleri
Şanlıurfa'da iş yerinde patlama! Yaralılar var
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AA

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katındaki iş yerinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

AA'da yer alan habere göre, ilçede bir apartmanın zemin katındaki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis itfaiye, AFAD, sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamada binanın zemin katındaki iş yerleri ile bazı daireler kullanılamaz hale geldi.

İlk belirlemelere göre yaralanan 4 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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