Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde, iddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi, dün öğle saatlerinde daha önceden husumetli olduğu ailenin evine giderek kavga etti. Kavganın büyümesi üzerine silahını çıkaran şüpheli, baba Mehmet Güven (68) ile çocukları İbrahim Halil Güven (32) Murat Güven (35) ve Ramazan Güven’i (38) vurdu.

ÜÇ KARDEŞ HASTANEDE CAN VERDİ

İHA'daki habere göre ambulanslarla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ramazan, Halil ve Murat Güven kardeşler, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bacağından yaralanan baba ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

POLİS, ŞÜPHELİYİ HER YERDE ARIYOR

Polis ekipleri hastanede ve olayın yaşandığı caddede güvenlik önlemi alarak saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.