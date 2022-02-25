Samuray kılıçlı cani ilk kez hakim karşısında!

İHA

Son dakika haberine göre Ataşehir'de 9 Kasım 2021 tarihinde 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz'i yolda yürüdüğü sırada samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz’un (27), “tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

İHA'da yer alan habere göre Anadolu 4. Ağır Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Can Göktuğ Boz cezaevinden getirilirken, Başak Cengiz’in ailesi ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cinayete kurban giden Başak Cengiz

Duruşmaya Cengiz’in nişanlısı Mahir Mızrak ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ve (Kadın ve Demokrasi Derneği) KADEM avukatları katıldı.

Katil zanlısı Can Göktuğ Boz

SANIK AVUKATININ TALEBİNE RET

Mahkeme başkanı, sanık Boz’un cezai sorumluluğun bulunduğuna ve akli dengesinin yerinde olduğuna dair Adli Tıp Kurumu’ndan rapor geldiğini kaydetti.

Sanık avukatının duruşmanın kapalı yapılması yönündeki talebin reddine karar veren mahkeme, duruşmaya sanık savunmasıyla devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Başak Cengiz’in 9 Kasım 2021 tarihinde yolda yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz’un samuray kılıcıyla saldırması sonucu hayatını kaybettiği anlatıldı.

Sanık Boz’un “tasarlayarak canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca, “silahla tehdit” ve “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet” suçlarından ise 6 yıla kadar hapsi talep edildi.