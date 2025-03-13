Samsun’un İlkadım ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele , Asayiş, Narkotik ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından alkollü bir eğlence mekânına operasyon düzenlendi.

REKLAM advertisement1

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre eğlence merkezinde yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanan adeta bir cephanelik bulundu.

SİLAH VE TÜFEKLER

Yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız otomatik tabanca,, 2 adet ruhsatsız tabanca,103 adet tabanca fişeği, 8 adet pompalı tüfek, 54 adet tüfek fişeği, 7 litre el yapımı alkollü içki ve 23 adet sentetik ecza ele geçirildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında S.C.D. (27), M.B. (27), M.E.T. (24), M.A.A. (23), İ.Ç. (20) ve A.Y.K. (17) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Vahim Nitelikte Silah Bulundurmak" suçundan işlem başlatıldı.