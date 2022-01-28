Sağlık çalışanlarına saldırı! Elini kırdılar!

Olayda, yüksekten düşme şikayeti ile Konya Şehir Hastanesi Acil Travma Odası’nda tedavi altına alınan hastanın yakınları acil serviste görevli sağlık çalışanlarına saldırdı.
Zafer Samancı'nın haberine göre, saldırıda bir sağlık çalışanının eli kırılırken 3 sağlık çalışanı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
4 GÖREVLİ YARALANDI
Olay 27 Ocak saat 15:30 sıralarında Konya Şehir Hastanesi acil servisinde meydana geldi. Evinin balkonundan düşen Servet E. isimli kişi yakınları tarafından Konya Şehir Hastanesi acil servisine getirildi.
İddialara göre, Servet E. ile ilgilenmedikleri gerekçesi ile yaralının yakınları tartıştıkları sağlık çalışanlarına saldırdı.
Yaklaşık 3 dakika süren olayda sağlık çalışanlarından Ali Yazar’ın sol eli kırılırken 3 sağlık çalışanı ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay hastanenin güvenlik kameralarına yansırken güvenlik görevlileri ve polisinin müdahalesi ile arbede sonlandırıldı.
3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olay yerine kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sağlık görevlilerinin tedavileri görevli oldukları hastanede yapıldıktan sonra ifadeleri yine hastane alındı. Sağlık çalışanlarını darbettikleri belirtilen 3 kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Olay sonrası İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, "Tek amacı insan hayatına hizmet etmek olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddeti her ne sebeple olursa olsun insanlık dışı buluyor ve kınıyorum. Bu tür olaylara hiçbir şekilde tahammül edemeyiz. Adli sürecin başından sonuna kadar takipçisi olacağımızın özellikle bilinmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.
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