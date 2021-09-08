Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün Bilim Kurulumuz, yüz yüze eğitim, salgının seyri ve aşı programımızın devamlılığı gündemi ile bir araya geldi." dedi.

Koca "Ülkemizde hatırlatma dozu zamanı gelen yaklaşık 6 milyon vatandaşımız bulunmaktadır. Vakit kaybetmeden hatırlatma dozunuzu olun." dedi.

Bakan Koca "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ikinci doz üzerinden 5-6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozuna ihtiyaç duyacakları öngörülmektedir." uyarısında bulundu.

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması yayınlandı.