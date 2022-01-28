Safura Gülistan cinayetinde korkunç iddia!

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Kartal’daki kadın cinayetinin detayları ortaya çıktı
Kartal'da kayınpederi Galip Gülistan tarafından öldürülen Safura Gülistan cinayetiyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Cinayetine ilişkin 7 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlı Galip Gülistan’ın yanı sıra genç kadının kocası ve kayınvalidesinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, aldatma iddiası üzerine aile meclisi kararıyla infaz kararı aldıkları kaydedildi
Olay, 22 Ocak Çarşamba günü meydana geldi. İddiaya göre kayınpeder Galip Gülistan (69) gelini Safura Gülistan'ı (37) başına 2 el ateş ederek öldürdü.
İHA'nın haberine göre, olayın ardından Galip Gülistan polisi arayarak teslim oldu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde yaptıkları incelemede 1 adet silah ve boş mermi kovanları bulurken sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.
Katil zanlısı Galip Gülistan verdiği ilk ifadede olayın aile içi bir tartışmadan kaynaklı gerçekleştiğini öne sürerken, polis talihsiz kadının kocasını Abdurrahman Gülistan'ı da gözaltına aldı.
ÇELİŞKİLİ İFADELER ORTAYA ÇIKARDI
Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan koca Abdurrahman Gülistan'ın (39) ifadesi alındı. Birbiriyle çelişen ifadelerin ardından polis ailenin diğer üyelerini de soruşturmaya dahil etti.
2 çocuk annesi genç kadının kocasını aldattığından şüphelenen ailenin Safura Gülistan'ı daha önce de babasının evine gönderdiği ve sonra tekrar aldığı bilgisi edinildi. Alınan ifadelerden yola çıkarak olayın aslında aile içi bir tartışma olmadığı, aldatma şüphesi ile işlendiği öğrenildi.
Soruşturma kapsamında Safura Gülistan ve Abdurrahman Gülistan'ın 18 yaşından küçük çocuğunun ifadesi alındı. Çocuk ifadesinde, annesinin babasını aldattığından şüphelenen aile üyelerinin toplanıp karar alarak Safura Gülistan'ı planlı bir şekilde öldürdüğünü öne sürdü.
CANİDEN KAN DONDURAN İFADE
Gelini Safura Gülistan'ı başına 2 el ateş ederek vahşice öldüren Galip Gülistan verdiği ifadede, "Ben onun aldattığını zaten biliyordum, o yüzden öldürdüm" iddiasında bulundu.
'1 HAFTA ÖNCE PLANLADILAR' İDDİASI
Safura Gülistan'ın çocuklarının da ifadelerine göre aile bireyleri konuyla ilgili bir meclis oluşturarak 1 hafta öncesinden genç kadını öldürmeyi kararlaştırdı. Olayın gerçek yüzünün ortaya çıkmasının ardından katil zanlısı kayınpeder Galip Gülistan ile birlikte koca Abdurrahman Gülistan ve kardeşleri Mehmet Sıddık Gülistan (32), Ferhat Gülistan (26), Necdet Gülistan (38), kayınvalide Medine Gülistan (67) ve Abdurrahman Gülistan'ın oğlu Mehmet Zekeriya Gülistan (18) olmak üzere 7 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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İnfaz kararını 7 kişi aldı! Son dakika haberi: Safura Gülistan cinayetinde korkunç iddia - Güncel Haberler/son-dakika-safura-gulistan-cinayetinde-korkunc-iddia-3328519
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