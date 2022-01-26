Vahşet! Tartıştığı gelinini başından vurdu

DHA

Olay saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Galip Gülistan, gelini Safura Gülistan'ı tartışmanın ardından başına ateş ederek öldürdü.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından Galip Gülistan polise giderek teslim oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın gerçekleştiği daireye gelen polis ekipleri, Safura Gülistan'ın başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan incelemelerde evde bir adet silah ve boş kovanlar olduğu öğrenildi. Cumhuriyet savcısı olay yerinde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından 2 çocuk annesi Safura Gülistan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan haberi alır almaz olay yerine gelen Safura Gülistan'ın yakınlarının sinir krizi geçirdikleri görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.