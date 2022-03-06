Putin ile Macron görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline ilişkin Putin ile görüştüğü belirtildi.

RIA'nın aktardığına göre, iki liderin görüşmesi 1 saat 45 dakika sürdü.

Kremlin'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Putin Macron'a, Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki provokatif eylemlerden Ukrayna sorumludur" dedi.

Macron ile Putin 3 gün önce de 1 buçuk saatlik bir görüşme gerçekleştirmişti.

Diğer yandan, Putin bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.