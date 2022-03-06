Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüştü

RIA haber ajansının aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüştü.

Görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğü belirtilirken, görüşmenin detayına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın dün yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirmişti. Sözcü Kalın, "Acil ateşkes için Türkiye üzerine düşeni yapmaya hazır" dedi.

Kalın, "Rus tarafının müzakere masasına şans vermesi gerekiyor. Ne mesaj vermek istiyorlarsa verildi. Daha fazla zarar verilmemeli. Masada müspet sonucun çıkmasına müsaade etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.