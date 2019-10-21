Son yıllarda özellikle Avrupa ülkelerine yönelik siber saldırılarıyla adından söz ettiren Rusya'nın, son18 ay içerisinde düzenlediği siber operasyonlarda İranlı hackerları 'maşa' olarak kullandığını iddia edildi.

İngiliz istihbarat servisi GCHQ'nun üstü düzey isimlerinden Paul Chichester, Kremlin bağlantılı Rus hacker grubu 'Turla'nın, İranlı hacker grubu 'APT34'ün bilgisayar sistemine sızdıktan sonra 20'ye yakın ülkeye bu sistem üzerinden 'siber saldırılar' düzenlediğini belirtti. Chichester, İranlıların kendilerine yönelik saldırıdan haberi olmadığını ifade etti.

Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) ile ortak açıklama yapan GCHQ, Rusların İranlı hackerları 'paravan' olarak kullandığını, bu şekilde şüpheleri Moskova'dan uzak tutmayı hedeflediklerini kaydetti.

ÇOĞUNLUĞU ORTADOĞU'DA

Açıklamada, Rus hackerların hedef aldığı ülkelerin büyük bölümünün Ortadoğu'da bulunduğu, ancak İngiltere'deki bazı kuruluşların da operasyonun hedefleri arasında olduğu vurgulandı.

Rusya istihbarat servisi FSB'ye bağlı çalışan 'Turla' grubu, daha önce Estonya ve Çekya'da düzenlediği siber saldırılarla gündeme gelmişti.