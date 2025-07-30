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        Haberler Dünya Rusya'da 8,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı | Dış Haberler

        Rusya'da 8,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya ve Japonya'nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 03:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 04:23
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        Rusya'da 8,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
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        Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.

        Ayrıntılar geliyor...

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        #Kamçatka
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