Rusya'da 8,7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Rusya ve Japonya'nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları'na yönelik tsunami uyarısı yapıldı
Giriş: 30.07.2025 - 03:43 Güncelleme: 30.07.2025 - 04:23
Rusya'nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Rusya ve Japonya’nın pasifik kıyıları ile Pasifik Adaları’na yönelik tsunami uyarısı yapıldı.
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