Romanya'ya girişlerde test zorunluluğu kaldırıldı

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Romanya'ya seyahat edecek yolcularımızın dikkatine; Romanya’da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya’ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler."

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