Rezidans cinayetinde akılalmaz sözler!

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmaya sanık Abdulsalem Günay tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sistemi ile bağlandı.
DHA'nın haberine göre, Günay'ın avukatları ile Didem Mengü'nün ailesi ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Didem Mengü'nün ailesinin avukatları, sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirterek, verilecek cezada herhangi bir indirim yapılmamasını talep etti.
Avukatlar, sanık Günay'ın olaydan sonra Didem Mengü'ye ait telefonu, arabayı ve bisikleti kullandığını hatırlatarak, sanık hakkında yağma veya hırsızlık suçundan da suç duyurusunda bulunulmasını istedi.
Cinayeti işleyen Abdulsalem Günay
SANIK PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ
Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Abdulsalem Günay, "Karşınızda böyle bir suçtan olmaktan ötürü üzgünüm ve pişmanım" dedi. Sanık Günay'ın avukatları, müvekkillerine gelen mesaj üzerine tarafların tartıştıklarını, Didem Mengü'nün müvekkiline fiili saldırıda bulunduğunu öne sürerek, meşru müdafaa hükümlerinin uygulanarak beraatine karar verilmesini istedi. Avukatlar, ceza verilmesi durumunda da haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
SON SÖZÜ SORULAN KATİL: BENİM DE HAYATIM MAHVOLDU
Karar verileceği belirtilerek son sözü sorulan sanık Günay, "Üzgünüm, pişmanım. Benim de hayatım mahvoldu" dedi. Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Günay'ı, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, yargılama aşamasında davranışlarından elde edilen vicdani kanaati gerekçe gösteren mahkeme heyeti, Günay'ın cezasında herhangi bir indirime gitmedi.
Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, olaydan sonra Didem Mengü'nün bisikletini, arabasını ve cep telefonunu kullanan Günay hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
İDDİANAMEDEN
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uzun süredir arkadaş olan şüpheli Abdulsalem Günay ile maktül Didem Mengü'nün 9 Aralık 2019 tarihinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılıyordu. Tarafların bir süre sonra tartıştıkları belirtilen iddianamede, şüpheli Günay'ın, maktül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cansız bedeni evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı belirtiliyordu. Şüphelinin, maktül Mengü'nün cep telefonunu da Kartal'da bir çöp konteynırına attığı, daha sonra da polise teslim olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Abdulsalem Günay'ın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyordu.
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