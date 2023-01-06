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Elazığ'da doktoru darbeden 1 kişi yakalandı

Sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı daha meydana geldi. Elazığ'da bir kişi, muayene randevusuna geç kalınca beklemesini söyleyen doktora saldırdı

Giriş: 06.01.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Elazığ'da randevuya geç kaldı, beklemesini söyleyen doktora saldırdı!
Randevuya geç kaldı, beklemesini söyleyen doktora saldırdı!
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AA

Elazığ'da doktoru darp ettiği gerekçesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi Dahiliye Polikliniği'nden aldığı randevuya geç kalan M.T. doktordan kendisini tedavi etmesini istedi. Asistan doktor İslam Bartu Görgülü ise içeride hastanın olduğunu ve randevulu hastadan sonra kendisini alacağını belirtti.

Bunun üzerine çıkan tartışmada M.T. doktoru darp etti. Güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği olayda gözüne darbe olan doktor, darp raporu alarak M.T'den şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine gözaltına alınan M.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Görgülü, yaptığı açıklamada, hasta tarafından darp edildiğini aktararak, "Sol gözüme yumruk yedim. Sonra üzerime atladı. Bir arbede yaşandı. Bana, 'Seni öldüreceğim.' dedi. Hasta yakınları, doktorlar ve güvenlik personeli olaya müdahale etti. Şikayetçi oldum. Adli sürecin takipçisi olacağım." diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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