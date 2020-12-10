SON DAKİKA! Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan haber var! Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumu nasıl? - HABERLER

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Canlı yayında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan haber var. Prof. Dr. Ceyhan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mide kanaması geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "Arayan, soran, ilgilenen ve dualarını esirgemeyen bütün dostlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bir mide kanaması geçirdim şu anda çok iyiyim. Yakında görüşmek umuduyla" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın durumuna ilişkin, "Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hocamızla görüştüm. Genel durumu iyi. Yakından takip ediyoruz. Hocamıza geçmiş olsun" açıklamasında bulunmuştu.