Postacı, 53 bin adet postayı hurdacıya sattı!

Olay 9 Haziran 2021 ile 12 Haziran 2021 tarihleri arasında Adana PTT Müdürlüğü'nde yaşandı. İddialara göre o tarihler arasında Adana PTT Müdürlüğü'ne, Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki adreslere gönderilmek üzere 53 bin adet posta gönderildi.
Ancak gönderilen bu postaların yerine ulaşmadığı bir ay sonra fark edildi. Bunun üzerine PTT Baş Müdürlüğü tarafından idari soruşturma başlatıldı.
İNCELEME YENİ TAMAMLANDI
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre müfettiş tarafından incelemeye alınan olayda, "gönderilen postaların akıbeti ne oldu, merkezde hangi görevli görevini ihmal etti, hangi görevli dağıtıcı tarafından postalar alınıp nereye götürüldü" gibi soruların yanıtı arandı. Araştırma ve inceleme bir hafta önce tamamlandı. Ve olayla ilgili rapor hazırlandı. Hazırlanan raporda ortaya şaşırtan detaylar çıktı.
53 BİN POSTA KAYIT EDİLMEMİŞ
Müfettiş tarafından yapılan incelemede, Adana PTT müdürlüğünde çalışan hizmetli Ömer T.’nin postaneye gelen 53 bin adet gönderiyi kaydetmediği tespit edildi. Kayıt edilmeyen bu gönderileri o tarihlerde Yüreğir ve Seyhan ilçelerine teslim etmesi gereken dağıtım görevlisinin ise Hasan K. olduğu belirlendi.
PTT YERİNE HURDACIYA GİTMİŞ
Rapora göre, Hasan K., söz konusu tarihlerde dağıtım aracı ile müdürlükten her birinde 500 adet posta gönderisi bulunan 106 karton kutuyu aracına almıştı. Hasan K.'nın, dağıtım için taşıdığı postaları gerekli yerlere teslim etmediği tespit edildi. Tüm bu tespitler elde edilen güvenlik kamera görüntüleriyle de delillendirildi.
Araç takip sistemini inceleyen müfettişler, aracın söz konusu tarihlerde görevi dışında bir bölgeye gittiğini ortaya çıkardı. Aracın gittiği bölgenin ise kağıt, plastik ile eski hurda gibi eşyaları satın alan işletmelerin olduğu bir bölgeydi.
GÖREVLİ HAKKINDA YASAL İŞLEM
Bu adreslerin tespit edilmesinin ardından müfettişler raporlarında Hasan K. için şöyle değerlendirmede bulundu: "Bu alanlar kendisinin sınırları dışında olmasına rağmen 9-11-12 ve 14 Haziran 2021 tarihlerinde bu adreslere gittiği ve bu alanda araca yüklediği kayıtsız gönderileri de eski-hurdacı kağıt gibi, burada bulunan hurdacılardan birine satmış olduğu kanaati oluşmuştur. Türk Ceza kanununun ilgili maddeleri uyarınca yasal takibat başlatılması için konunun Başmüdürlük hukuk servisine aktarılmasının..."
KAYITSIZ İŞLEM YAPAN HİZMETLİYE “UYARMA” CEZASI
Hazırlanan raporda, postaları kayıt altına almayan hizmetli Ömer T. için de "53 bin adet gönderiyi teslim bordrolarına kaydetmeden kayıtsız olarak sevk etmesi nedeniyle bu gönderilerin varış yerlerine teslim edilmemelerine neden olduğu ve bu konuda kusurlu olduğu anlaşıldı ve görevli uyarma cezası kararı verilmiştir” denildi.
POSTALAR KİMLERİN DETAYI YOK
Hazırlanan raporda, kayıp 53 bin adet posta gönderinin kimlere ait olduğu belirtilmiyor. Ancak kayıp gönderilere ulaşılamadığı açıklanıyor.
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