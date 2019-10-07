07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Portekiz İçişleri Bakanlığından açıklanan resmi rakamlarda PS, 230 sandalyeli mecliste 106 milletvekili çıkarırken tek başına iktidar olmak için gerekli 116 sandalyeyi elde edemedi.
Ülkeyi son 4 yıldır, Komünist Parti ve Sol Blok'un dışarıdan desteklediği azınlık hükümeti ile yöneten PS, hükümet kurmak için yeni dönemde de dışarından destek aramak zorunda kalacak.
AA'nın haberine göre; son seçimlere nazaran oy oranını ve milletvekili sayısını artıran PS, Portekiz'de 1'inci parti konumuna geldi.
Başbakan ve PS lideri Antonio Costa, "Portekiz'in uluslararası inandırıcılığı için siyasi istikrar temeldir. Portekizliler istikrarlı bir hükümet için güçlenmiş bir PS'yi tercih ettiler." dedi.
Partisinin bu seçimlerden "açık bir şekilde güçlenerek çıktığını" vurgulayan Costa, ülkede kurdukları siyasi istikrarı gelecek 4 yılda devam ettireceklerini söyledi.
Komünist Parti ve Sol Blok'un desteğiyle PS'nin kurduğu ve son 4 yıldır iktidarda olan azınlık hükümetinin çalışmalarının Portekizliler tarafından "beğenildiğini" ifade eden Costa, "Portekizliler, mevcut siyasi çözümün, güçlenmiş bir PS ile devamını istiyorlar." diye konuştu.
SAĞ PARTİLER CİDDİ OY KAYBETTİ
Diğer yandan ittifakla girdikleri 2015'teki seçimleri kazanan ancak hükümete kuracak çoğunluğu yakalayamadığından muhalefette kalan merkez sağdaki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ve Hristiyan demokrat görüşlü Halk Partisi (PP) ciddi oy kayıpları yaşadı.
PSD, tarihindeki en kötü seçim sonuçlarından birini alırken yüzde 28 oy oranıyla 77 milletvekili çıkardı.
PP lideri Assunçao Cristas ise seçim mağlubiyetini kabul ederek olağanüstü kurultaya gitme kararı aldıklarını ve partisinin başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.
PORTEKİZ'DE İLK DEFA MECLİSE GİREN AŞIRI SAĞ PARTİ 1 MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI
Öte yandan faşist rejimin 41 yıl ülkeyi yönetmesinin ardından 1974'teki devrimle demokrasiye geçen Portekiz'de ilk defa aşırı sağ görüşlü bir siyasi parti meclise girdi.
Chega (Yeterli) adlı aşırı sağ görüşlü parti, aldığı yüzde 1,30 oranındaki oyla 1 milletvekili çıkardı.
Başbakan Costa, aşırı sağın ilk defa meclise girmesiyle ilgili bir soruya "Buna hiçbir önem vermiyoruz." diye cevap verdi.
Ayrıca, Chega gibi yeni kurulan diğer siyasi partilerden Liberal İnisiyatif (IL) ve Özgür (L) de mecliste 1'er milletvekiliyle temsil edilecek.
PORTEKİZ DEMOKRASİ TARİHİNDEKİ EN DÜŞÜK KATILIMLI SEÇİM
Bu arada Portekizlilerin pazar günkü genel seçime ilgi göstermediği görüldü. Ülke demokrasi tarihinde, 1975 yılından bu yana en düşük katılımlı genel seçim oldu.
Son genel seçimlere nazaran iki puan düşen seçimlere katılım oranının yüzde 54 olduğu bildirildi.
Portekiz'de 230 sandalyeli meclisin dağılımı şöyle oluştu:
Sosyalist Parti (PS) 106, Sosyal Demokrat Parti (PSD) 77, Sol Blok (BE) 19, CDU (PCP- Komünist Parti ile Yeşiller ittifakı) 12, Halk Partisi (PP) 5, Kişiler-Hayvanlar-Doğa Partisi (PAN) 4, Chega 1, Liberal İnisiyatif (IL) 1, Özgür (L) 1. (Kalan 4 milletvekilinin dağılımı yurt dışında kullanılan oyların sayımından sonra belli olacak)
2015 seçimlerine göre meclisin dağılımı şu şekildeydi:
Portekiz Cephesi İttifakı 102 (yüzde 36,86),Sosyalist Parti (PS) 86 (yüzde 32,31),Sol Blok (BE) 19 (yüzde 10,19),Komünist Parti (PCP) 17 (yüzde 8,25),Sosyal Demokrat Parti (PSD) 5 (yüzde 1,50),Kişiler-Hayvanlar-Doğa (PAN) 1 (yüzde 1,39).
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