Polis memurunun aracından çıktı! Şoke eden olay!

İHA

Son dakika haberler... Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü'nce Asena analiz programı üzerinden yapılan çalışmalar neticesinde, sürücülüğünü İstanbul ilinde aktif olarak görev yapmakta olan polis memurunun yaptığı araç, Yüksekova ilçesi çıkışında durduruldu.

52 KİLO 500 GRAM PATLAYICI ELE GEÇİRİLDİ

İHA'da yer alan son dakika haberine göre araçta yapılan aramalarda, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Konu ile ilgili gözaltına alınan şüpheli ve suç unsurları, gerekli tahkikat yapılmak üzere Yüksekova TEM Büro Amirliği görevlilerine teslim edildi.