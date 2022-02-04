Pitbull'u sokak köpeğine saldırtıp selfie çekti!

Olay, çarşamba günü Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, tasmasız ve ağızlıksız gezdirdiği Pitbull cinsi köpeğiyle bir sokak köpeğinin yanına geldi.
DHA'nın haberine göre, bu kişi, köpeklerle selfie çekti. Bu sırada Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Sesleri duyan mahalleli sokağa çıktı.
ESNAFA HAKARET ETTİ
Pitbull çenesinden ısırdığı sokak köpeğini bırakmayınca, bir esnaf aracından aldığı sopayla Pitbull'a vurdu. Pitbull'un ağzından kurtulan sokak köpeği kaçtı. Pitbull'un sahibi ise köpeğine vurdukları gerekçesiyle esnafa küfretti. İhbar üzerine polis ekipleri, Pitbull'un sahibini bulmak için çalışma başlattı.
SALDIRI ANI KAMERADA
Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Pitbull sahibinin köpeğiyle birlikte sokağa geldiği, selfie çektiği anlar, Pitbull'un köpeğe saldırması ve esnafın köpekleri ayırma çabası, görüntülere yansıdı.
'BİR ÇOCUĞA DA SALDIRABİLİRDİ'
Sokakta berber dükkanı işleten Yasin Yanardağ, "Pitbull, sokak köpeğine saldırdı. Yan taraftaki esnaf ağabeyimiz, sopayla köpekleri ayırdı. Daha sonra sahibi, köpeğini savunur gibi bizlere hareket etti. Burada bağırıp çağırdı. Esnafı ayağa kaldırdı. O sırada sokaktan ufak bir çocuk geçse, onu ısırabilirdi. Esnaf ağabeyimiz müdahale etmeseydi sokak köpeği ölmüştü. Köpekte tasma ve ağızlık yoktu. Sahibine de sorduk. Ancak 'köpek benim değil' diye yalan söylemeye çalıştı" dedi.
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