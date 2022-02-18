Pişkin hırsız 'pes' dedirtti: Sana ne senin mi?

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde girdikleri bakkaldan sigara çalan hırsızlar, kendisini uyaran vatandaşa pişkin pişkin, "Sana ne senin malın mı?" diye cevap verdi. Uyarılara aldırış etmeyen hırsızların, bakkaldan sigaraları çaldıkları o anlar kameraya yansıdı.
Olay, dün gece saat 04.00'de Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce keşif yaptıkları bakkalın önüne otomobilleri ile gelen şüpheliler bakkalı soymak için işe koyuldu. İçlerinden birisi dükkan önünde bulunan kameraların açsını değiştirirken bir diğeri ise kapıyı açmaya çalıştı.
Uzun uğraşlar sonucu dükkana giren şüpheliler önce dükkanda bulunan alarm sistemini etkisiz hale getirdi, daha sonra da tezgahın arkasında bulunan sigara kasasına yöneldi. Sigaraları tek tek almakla uğraşmak istemeyen hırsız tezgahını tamamını sökerek araca yükledi.
UYARAN VATANDAŞA PİŞKİN CEVAP
Bakkalı soyup soğana çeviren hırsızlar, araca yükledikleri sırada yere dökülen sigaraları toplamaya başladı. Bu sırada hırsızları fark eden bir kişi o anları hem telefonu kamerasına kaydetti, hem de hırsızları uyarmaya çalıştı. Vatandaşın uyarısı üzerine pişkin hırsız, "Sana ne senin malın mı?" diye cevap vermesi şaşkına çevirdi.
Dükkanında alarm sisteminden uyarı alan bakkal sahibi, polisi arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparak, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
'SADECE TEKEL ÜRÜNLERİ ÇALDILAR, RAFIYLA BİRLİKTE'
İşyeri sahibi Oğuz Demir, "Saat 03.43 gibi bana alarm sisteminden uyarı geldi iş yerinizde hırsızlık teşebbüsü var, diye. Hemen polise haber verdim. Polisler geldi. Benim de evim yakındı çıktım geldim. Geldiğimde emniyet kuvvetleri buradaydı. Olay tamamen bitmişti. Dükkândan sadece tekel ürünleri çaldılar. Sigara rafıyla birlikte. Başka hiçbir şeye dokunmamışlar. Bir de alarm sistemini devre dışı bırakmaya çalışmışlar. Zararım muhtemelen 12 bin lira ile 15 bin lira arasında" dedi.
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