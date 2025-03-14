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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray PFDK'dan Mourinho ve Günay Güvenç kararı! - Galatasaray Haberleri

        PFDK'dan Mourinho ve Günay Güvenç kararı!

        Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya ceza tayinine yer olmadığına karar verirken; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e ise 1 maç men cezası verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 10:05 Güncelleme: 14.03.2025 - 11:27
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        PFDK'dan Mourinho ve Günay kararı!
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        Trendyol Süper Lig’in 27. haftasının ardından, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise "hakaret" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmişti.

        Kurul, yapılan sevkler konusunda kararlarını verdi. Buna göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'ya ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken; Galatasaray kalecisi Günay Güvenç'e ise 1 maç men cezası verildi.

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        MOURINHO NE DEMİŞTİ?

        Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınına konuşan Portekizli çalıştırıcı, "4 maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının Galatasaray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz." ifadeleri nedeniyle sevk edilmişti.

        GÜNAY GÜVENÇ NEDEN SEVK EDİLDİ?

        Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ise, Alanyaspor maçının devre arasında rakip takımın sportif direktörüne hakaret ettiği gerekçesiyle kurula gönderilmişti.

        TFF'nin açıklamasına göre Bellona Kayserispor, Trabzonspor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor ve Beşiktaş, çeşitli gerekçelerle 168'er bin lira para cezası aldı.

        Kurul ayrıca Kayserispor, Trabzonspor ve Net Global Sivasspor taraftarlarının bazılarının bir sonraki maça girişlerini engelledi.

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