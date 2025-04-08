PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
PFDK, Galatasaray'da forma giyen Kerem Demirbay ve Barış Alper Yılmaz'a 1'er maç men cezası verdi.
PFDK, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay’a birer maç ceza verdi.
İşte PFDK'dan yapılan açıklama:
GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, ALATASARAY A.Ş. sporcusu BARIŞ ALPER YILMAZ’ın, rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu KEREM DEMİRBAY’ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Karar verilmiştir.